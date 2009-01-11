Тимошенко розраховує на Меморандум, підписаний з Путіним

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що Україні вдасться домовитися з Росією про поетапне підвищення цін на газ протягом 3-х років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром Чехії Міреком ТОПОЛАНЕКОМ за підсумками переговорів в Києві, які завершилися в ніч з суботи на неділю.

«Я вірю у те, що Меморандум, який ми підписали з прем`єр-міністром Росії ПУТІНИМ 2 жовтня, є змістовним, а не порожнім документом. Я думаю, що, опираючись на цей Меморандум, який українська сторона до сьогодні повністю виконує, що ми підпишемо ту ціну, про яку домовилися, – тобто поступово, поетапно, пропорційно протягом 3-х років збільшується з сьогоднішньої ціни до середньоєвропейської і ціна на транзит, і ціна на газ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр підкреслила, що українська сторона має намір продовжувати переговори з Росією на всіх рівнях влади.