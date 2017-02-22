Порошенко відзначив прискорену мілітаризацію Росією окупованих українських територій
12:37, 22 лютого 2017Політика
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Президент України Петро Порошенко відзначає прискорену мілітаризацію Росією тимчасово окупованих територій України.
Президент нагадав про мілітаризацію окупованих територій / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час оперативного збору в Генштабі керівного складу органів військового управління, командувачів видів Збройних сил України, командирів бойових частин та з’єднань.
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«Шляхом формування військових частин, а також постачання бойовиків, військової техніки та засобів матеріально-технічного забезпечення відбувається прискорена мілітаризація окупованих територій (України)», - заявив Порошенко.
За словами президента, «заводи просто демонтуються з Донбасу, а обладнання просто вивозиться на територію РФ».
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