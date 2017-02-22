Порошенко: я задоволений тим, як налагоджується діалог з новою адміністрацією США

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час оперативного збору керівного складу органів військового управління, командувачів видів Збройних сил України, командирів бойових частин та з’єднань в Генеральному штабі ЗСУ.

«Дуже важливою була зустріч (в рамках Мюнхенської конференції з безпеки) з віце-президентом США Пенсом (Майком Пенсом – УНІАН). Під час перебування в Мюнхені відбулася розмова з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном», - нагадав глава держави.

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«І наразі я задоволений тим, як наводяться мости, налагоджується наш діалог з новою американською адміністрацією», - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого відбулась телефонна розмова президента України Петра Порошенка і президента США Дональда Трампа, в ході якої сторони висловили глибоку стурбованість через ескалацію напруженості та погіршення гуманітарної ситуації на Донбасі.