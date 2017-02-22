Порошенко: я задоволений тим, як налагоджується діалог з новою адміністрацією США
Президент України Петро Порошенко задоволений тим, як налагоджується діалог з адміністрацією нового президента США Дональда Трампа.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час оперативного збору керівного складу органів військового управління, командувачів видів Збройних сил України, командирів бойових частин та з’єднань в Генеральному штабі ЗСУ.
«Дуже важливою була зустріч (в рамках Мюнхенської конференції з безпеки) з віце-президентом США Пенсом (Майком Пенсом – УНІАН). Під час перебування в Мюнхені відбулася розмова з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном», - нагадав глава держави.
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«І наразі я задоволений тим, як наводяться мости, налагоджується наш діалог з новою американською адміністрацією», - наголосив Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, 5 лютого відбулась телефонна розмова президента України Петра Порошенка і президента США Дональда Трампа, в ході якої сторони висловили глибоку стурбованість через ескалацію напруженості та погіршення гуманітарної ситуації на Донбасі.