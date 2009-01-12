Тимошенко їде до Євпаторії
08:22, 12 січня 2009Політика
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Голова уряду вручить ордери і ключі
Сьогодні прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО здійснить робочу поїздку до Євпаторії.
Як повідомляє Урядовий портал, у ході поїздки Ю.ТИМОШЕНКО вручить ключі від квартир громадянам, які постраждали внаслідок вибуху 5-поверхового будинку по вулиці Некрасова, та відвідає квартири, у які вони заселяються.
Також голова уряду вручить ордери від квартир громадянам, які мешкали у IV-VI під’їздах цього будинку.
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