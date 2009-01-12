Експерти Єврокомісії почали моніторинг роботи українських ГВС

Сьогодні експерти та представники Еврокомісії почали моніторинг роботи газовимірювальних станцій (ГВС), розташованих у західному та південному реґіонах України (ГВС Дроздовичі, Ужгород, Берегове, Текове, Орлівка).

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначено, що у складі групи - Андреа ЧІРЛІЧЕВА (Чехія), Герберт БЛОЙБЛ (Австрія), Іржі МІЗЕРА (Чехія), Йозеф БАЛЛА (Угорщина), Вінченцо КАНІЦЦО (Італія), Танге МАНШЕК (Франція).

Експерти ознайомляться з роботою станцій, технологією й методикою обліку та вимірювання газу. Українські фахівці передадуть їм повний перелік даних про надходження газу з території РФ і транзит його в західному напрямі. Дані передадуть у присутності акредитованих українських і російських фахівців.

11 січня пізно вночі ще одна група представників ЄК і акредитованих українських і російських фахівців відвідала ГВС Пісарєвка (Воронезька обл., РФ). Робота цієї групи ускладнюється тим, що начальник ГВС повідомив, що жодного офіційного підтвердження і дозволу для їх роботи на станції від ВАТ «Газпром» він не отримував. Однак спостерігачам і експертам показали вузол вимірювання газу, а керівник групи Геральд ЛІНКЕ (ФРН) підтвердив журналістам факт відсутності подачі газу з території РФ до України. Зараз група перебуває в Україні, чекає на отримання віз до Росії та офіційного дозволу «Газпрому» для роботи на ГВС Пісарєвка, Сохрановка, Валуйки (РФ).

Нагадаємо, 11 січня Україна підписала протокол про допуск експертів до національної газотранспортної системи.