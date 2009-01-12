У Ющенка підозрюють, що Росія не має обіцяного газу

Поведінка Росії в нинішній ситуації з постачанням газу в Україну та транзитом до Європи змушує замислитися, чи є в Росії в обіцяному об`ємі газ. Таку думку висловив УНІАН Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він наголосив, що на сьогодні «Газпром» абсолютно без жодних причин і більш-менш зрозумілих пояснень не підписує контракти ані на транзит газу, ані на постачання його в Україну, втрачаючи щодня 120-150 млн. доларів. «Виникають щоразу нові причини, щоб затягти ситуацію, що зараз відбувається з підписанням документів про моніторинг постачання… Мабуть, росіяни сподівалися, що Україна не підпише цей протокол, і таким чином їм вдасться пролонгувати ситуацію, заявивши, мовляв, Україна не готова підписати… А виявилося, що Україна готова підписати, готова впустити спостерігачів і довести свою правоту. Інша справа, що Росія, вочевидь, не готова до цього», - сказав він.

На його думку, виходячи з того, що «логіки в поведінці Росії немає, виникає запитання - а може, просто в них газу немає, і вони про це знають, але їм дуже соромно про це сказати всьому світу, що газу, який ми обіцяли, у нас просто немає… Ось тому і така нервозність у великих політиків».

«Я не можу зрозуміти, навіщо потрібно щодня втрачати 120-150 млн. дол. прибутку, не відновлюючи постачання газу абсолютно без причин. Адже всі умови, навіть найбільш надумані, виконано. Всі… Проте газ не постачають - це не вкладається в логіку нормального мислення. Ось тому я і дійшов висновку, що в них просто немає газу в тій кількості, який вони обіцяли… Якщо я отримаю зрозумілу відповідь на запитання, навіщо Росія зазнає таких збитків, я зніму своє запитання, але відповіді поки що немає», - наголосив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як приклад він навів ситуацію: «Ось скажімо, якщо в мене є газ, зупинити видобування якого складно технологічно і обійдеться це дуже дорого, то я його маю продавати, тим більше в той час, коли ціна на нього стрімко падає. Краще я його сьогодні продам, аніж через місяць, тому що за той же газ сьогодні я візьму більше, ніж наприкінці лютого».

Він нагадав, що Росія щодня втрачає 120-150 мільйонів доларів, і це тим часом, як криза в країні розвивається страшними темпами. За його словами, заборгованість із зарплати, зокрема в системі «Газпрому», величезна, чого влада не приховує. Напрошується запитання, для чого такі величезні втрати – вже більше мільярда з початку року.

«Скільки разів Росія вже заявляла, що «як тільки – ми зразу»? Сьогодні вже всі «як тільки» виконано, а «зразу» все немає і немає… І в цій ситуації абсолютно логічно виникає запитання – а чи є газ в достатній кількості в Росії? Думаю, було б чесно їм про це оголосити всьому світу, щоб ніхто не сподівався і шукав інші шляхи та варіанти енергозабезпечення. А з політичного погляду, Росія вже в програші. Весь світ зрозумів, що Росія веде нечесну, досить брудну гру. Думаю, що це розуміють вже і в самій Росії», - наголосив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Нагадаємо, 11 січня Україна підписала протокол про допуск експертів до національної газотранспортної системи.

11 січня Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив на зустрічі з головою МЗС Сергієм ЛАВРОВИМ, що Росія не визнає підписаний Україною протокол про транзит російського газу до Європи.

«Інакше, як знущання над здоровим глуздом і порушення раніше досягнутих домовленостей не можу назвати такого роду застереження і додатки до них. Ці дії, по суті, спрямовані на зрив чинних угод щодо контролю транзиту газу, вони мають неприховано провокаційний і деструктивний характер», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він доручив уряду РФ не застосовувати цей документ до того, як ці заперечення буде знято.

Водночас прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО зазначила, що українська позиція засновується на 5 основних пунктах: Україна не припиняла транзит газу в Європу; Україна не здійснювала з 1 січня несанкціонований відбір газу; Україна не є боржником і розрахувалася з ВАТ «Газпром» за весь спожитий газ в повному обсязі; Україна була ініціатором запрошення європейських експертів; Україна була і залишається конструктивною стороною в переговорах з Росією щодо підписання угоди про постачання і транзит газу на 2009 рік.

Як повідомили власному кореспондентові УНІАН у Брюсселі в прес-службі Єврокомісії, ЄК взяла до уваги заяву України щодо транзиту газу, вважаючи, що вона не суперечить протоколу про моніторинг.

“Комісія взяла до уваги заяву України, отриману сьогодні в другій половині дня, яка є зведенням фактичних підтверджень того, що входить у підписаний учора ввечері протокол про межі компетенції (моніторингової місії – УНІАН) і, в певних випадках, українською інтерпретацією того, що було узгоджено”, - наголошується в повідомленні Єврокомісії.

Водночас, на думку Єврокомісії, заява України не пропонує нічого додавати або виключати з підписаного протоколу.

У ЄК кореспондентові УНІАН не уточнили зміст отриманої заяви, зазначивши лише, що заяву було отримано безпосередньо від уряду України.

Тим часом, за інформацією російських ЗМІ, газова війна з Україною загрожує "Газпрому" багатомільйонними позовами від споживачів у Європі. Зокрема, як пише російська “Независимая газета”, останніми днями європейські партнери концерну виставляють завищені заявки на постачання їм російського газу, розраховуючи на те, що за контрактами "Газпром" зобов`язаний сплатити штраф у разі недопостачання в розмірі 5% ціни непоставленого газу.

На сьогодні сума недопостачання в Європу оцінюється приблизно в 500 млн. доларів. Поки ситуація вирішиться, ця сума може суттєво зрости, як і претензії споживачів. Європейські партнери, розуміючи, що "Газпром" все одно не задовольнить їхні заявки, вимагають від нього максимальних об`ємів постачання і розраховують отримати з російської компанії відповідний штраф. За умовами контрактів, санкції становлять 5% суми недопостачання, яка зараз обчислюється у приблизно 200 млн. кубометрів на добу.