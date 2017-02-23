ВР просить ОБСЄ перевірити, чому в звіті щодо виборів в Держдуму Крим не названо окупованим

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 239 із 343 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

У зверненні, зокрема, наголошується, що Остаточний звіт місії ОБСЄ/БДІПЛ щодо виборів до Держдуми РФ 2016 року "не містить жодної юридичної оцінки впливу проведення голосування в Криму та м. Севастополь на результати цих виборів".

"У звіті навіть не згадується той факт, що АР Крим та м. Севастополь є незаконно окупованими Російською Федерацією територіями. Натомість, неможливість моніторингу за виборами у Криму у звіті пояснюється "відсутністю консенсусу у питаннях статусу Криму серед країн-учасниць ОБСЄ", при цьому про домовленість щодо включення до остаточного звіту саме такого формулювання було оголошено публічно окремими членами ЦВК РФ безпосередньо після дня голосування", - йдеться у зверненні.

Крім того, зауважується, що Верховна Рада вважає вибори до Держдуми РФ грубим порушенням основних принципів і норм міжнародного права, а їх результати і юридичні наслідки та, відповідно, склад, повноваження, акти та рішення Держдуми сьомого скликання такими, що не можуть бути визнані легітимними.

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Так, Верховна Рада заявляє про неприпустимість ігнорування в Остаточному звіті ОБСЄ/БДІПЛ за результатами спостереження на виборах до Держдуми 2016 року фактів незаконного голосування на території незаконно окупованих Криму та Севастополя, а також закликає ОБСЄ/БДІПЛ оперативно розробити стандарти реагування та оцінювання викликів для виборчих стандартів, пов’язаних із агресивними діями одних держав-учасниць ОБСЄ на території інших.

ВР звертається до країн-членів ОБСЄ з проханням підтримати звернення до ОБСЄ/БДІПЛ щодо необхідності негайно розробити нову методику підготовки Звітів, яка б включала оцінку ситуації, пов’язаної із окупацією частини території України Росією.

Крім цього, український парламент закликає ОБСЄ/БДІПЛ вивчити усі обставини підготовки Остаточного звіту місії спостереження на виборах до Держдуми з метою недопущення політичного впливу на міжнародних спостерігачів.

Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття.