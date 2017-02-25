Чубаров про поїздку Савченко до Донецька: не можна розтягувати по шматочках єдину політику держави

Народний депутат, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров негативно висловився щодо поїздки позафракційного депутата Надії Савченко до окупованого Донецька, наголосивши, що не можна розтягувати по шматочках єдину політику держави.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам перед початком міжнародного форуму "Крим в умовах окупації: наслідки для України та світу".

"В історії деяких країн були випадки, коли законами було заборонено особистостям, яких би вони статусів не були, без узгодження з єдиною державною політикою вступати в переговори з ворогом майже із найдобріших намірів", - сказав депутат.

Чубаров наголосив, що "не можна єдину політику держави розтягувати по шматочках, в тому числі, і народними депутатами".

"Я ставлюся до таких "ініціатив" дуже негативно", - сказав парламентарій.

Як повідомлялося, 24 лютого бойовики заявили, що Савченко приїхала на територію, підконтрольну "ДНР", щоб відвідати українських військовополонених.

Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив, що Служба безпеки попросить Савченко дати пояснення з приводу її поїздки до Донецька.

Також 24 лютого народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Тетяна Ричкова заявила, що Савченко підбурювала українських військовослужбовців залишити позиції у зоні АТО і їхати «скидати злочинну владу».