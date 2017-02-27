Рубан про заборону поїздок на окупований Донбас: "Це маленька помста за Савченко"

Про це він заявив Громадському.

«Це помста за Надію Савченко – дуже маленька, дуже низька», – сказав він.

За його словами, про скасування дозволу йому було повідомлено «через комп’ютер».

«В очі це сказати не змогли, бо тоді потрібно буде згадувати наші розмови і про Іловайськ, і про Дебальцеве, і про інші обміни, які СБУ вела невдало, а іноді – навіть із летальними випадками», – зауважив Рубан.

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Як повідомляв УНІАН, 24 лютого бойовики заявили, що народний депутат Савченко та Рубан приїхали на територію, підконтрольну "ДНР", щоб відвідати українських військовополонених.

Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив, що Служба безпеки попросить Савченко дати пояснення з приводу поїздки в Донецьк. Сьогодні, 27 лютого, Рубан заявив, що СБУ скасувала йому перепустку на в'їзд на тимчасово окуповані території Донецької області. У Службі безпеки цю інформацію підтвердили.

Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська повідомила, що співробітники спецслужби здійснюють опитування Рубана у зв'язку з фактом порушення ним встановленого порядку перетину лінії розмежування в районі проведення АТО.