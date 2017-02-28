Аваков звинуватив Садового у розгортанні блокади Донбасу задля відведення уваги від львівського сміття

Про це він сказав у ході наради прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з представниками металургійної промисловості, яку транслював телеканал "112 Україна".

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"Я напряму звертаюся до шановного мера Львова пана Садового та голови фракції "Самопоміч" Олега Березюка. Ви несете цю відповідальність. Ви приймали ці рішення, ви розгорнули кампанію в 20-градусні морози, ви почали цю авантюру, в тому числі, напевно, через те, щоб не так уважно дивилися на ті проблеми зі сміттям, які виникли у Львові. Ви пішли в цю брудну політичну м'ясорубку, ви будете нести за це відповідальність", - сказав Аваков.

Як повідомляв УНІАН, через блокаду окупованого Донбасу у Маріуполі можуть зупинитися заводи внаслідок нестачі сировини.