Тимошенко каже, що газ у Європу не пішов з двох причин

Україна зацікавлена у конструктивності переговорів з Євросоюзом і Росією для максимально швидкого врегулювання газового конфлікту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні, відкриваючи чергове засідання Кабінету міністрів.

«Україна поінформувала Єврогаз, а також керівництво ЄС про те, що всі дії, які вчора робилися з боку Російської Федерації, не давали можливості транспортували російський газ до ЄС. У той же час, ми підтверджуємо, що якщо усі технічні умови на початок транзиту російською стороною будуть виконані, ми як країна-транзитер доставимо газ до ЄС. Ми зацікавлені у тому, щоб велися конструктивні переговори з ЄС, щоб велися конструктивні переговори з Російською Федерацією, і щоб можна було завершити цей конфлікт якомога швидше», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр наголосила, що вчора Росія відновила постачання газу в дуже малому обсязі і по тому напрямку, який технічно не дозволив транспортувати газ.

«По-перше, такий малий обсяг газу, який був заявлений Росією, після повної зупинки транзиту газу через територію України не дає можливості технічно цей газ протранспортувати – просто не вистачає тиску у газопроводах. Друге – наданий газ був на той напрямок, де йде противоток українського газу у східні регіони України і, безумовно, по цьому маршруту газ не міг бути протранспортований, тому що там не існує технічної можливості», - пояснила вона.