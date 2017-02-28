Звільнено з СБУ полковника, який керував затриманням одного з "діамантових прокурорів"

Про це повідомив колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак у Facebook.

«Учора звільнено з посади заступника начальника главку «К» #СБУ Д.Нескоромного. Це кадрове рішення прийнято за поданням першого заступника голови СБУ - начальника главку «К» Демчини. Полковник Нескоромний як тодішній мій заступник керував операцією із затримання одного з «діамантових прокурорів», - написав він.

Трепак зазначає, що «влітку минулого року Нескоромного спочатку фактично відсторонили від виконання службових обов’язків (як у свій час мене), а зараз звільнили з посади з виведенням в розпорядження керівника СБУ».

При цьому він стверджує, що цього звільнення Павло Демчина домагався практично з моменту приходу до главку «К».

Читайте такожДружина "діамантового" прокурора задекларувала 7 земельних ділянок

Трепак нагадав, що минулого року було також звільнено з посади співробітника СБУ, який був старшим групи, що проводила обшук у колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця.

«Деяких інших працівників главку «К», які працювали у справі «діамантових прокурорів», правильно розтасували» по посадах», - написав Трепак.

За його словами, «вчорашнє рішення тепер формально (бо фактично це було зроблено раніше) завершило повну «зачистку» кола співробітників СБУ, які мали відношення до реалізації справи «діамантових прокурорів».

«Можна стверджувати, що в цій частині Демчина виконав свої зобов’язання перед Шокіним, за генпрокурорства якого під кадрову зачистку потрапили слідчі і прокурори, які розслідували вказану справу»,- зауважив Трепак і додав: «Щось мені підказує, що наразі цікаві процеси відбуваються і з самою справою «діамантових прокурорів». Підозріло тихо проходить її розгляд».

Довідка УНІАН. Колишнього заступника прокурора Київської області Корнійця і екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за отримання хабара в розмірі 3 млн 150 тис. грн.

Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. дол., а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.

4 січня 2016 року Генеральна прокуратура передала провадження стосовно так званих «діамантових прокурорів» до суду.