"Діамантовий" прокурор заплатив за престижну освіту дочки у Лондоні 120 тисяч фунтів

,Про те, що Олександр Корнієць, у якого при обшуці знайшли 35 пакетів з діамантами, оплатив своїй дочці Анастасії дороге навчання у Великобританії, випливає з розслідування Британського кримінального агентства, яке є у розпорядженні видання "Новое время".

Зокрема, "діамантовий прокурор" витратив більше 75 тис. фунтів на навчання доньки в школі Heathfield St Mary в Лондоні і ще майже 39 тис. фунтів – на оплату відвідування бакалаврської програми з математики та фінансів в лондонському університеті Queen Mary. При цьому річний дохід Корнійця явно не дозволяв такі витрати – в 2014 році він отримав близько 200 тис. грн зарплати, ще майже 67 тис. грн заробила його дружина, яка досі працює в прокуратурі Київської області.

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Анастасія Корнієць в Англії не обмежувалася тільки навчальною програмою. Уроки тенісу обійшлися її сім'ї у 800 фунтів. Захоплення драматичним мистецтвом коштувало дешевше – 200 фунтів. Потанцювати на балу – 165 фунтів, але до балу треба було готуватися і оплатити уроки танців – це ще майже 400 фунтів.

Сам "діамантовий" прокурор неохоче відповідає на питання про свою дочку та проведені нею роки в Англії. "Мені стільки людей телефонують, особливо небезпечних", - заявив він виданню. Але дещо про дочку все ж розповів – вона повернулася до Києва, де знайшла собі роботу на одному з державних оборонних підприємств. Однак набуті в Англії знання у фінансах не допомогли втриматися на посаді – її звільнили за статтею про скорочення штату.

Зараз Анастасію викликають на допити в прокуратуру. Питань до неї та її батька багато, одне з них – як так вийшло, що гроші на навчання в Англії надходили з рахунків офшорної компанії Docktown Merchants, номінальний директор якої – латвієць Ерік Ванагельс. Саме він очолював офшор, через які були куплені "вишки Бойка" для видобутку вуглеводнів в Чорному морі.

Справа ж самого Корнійця з січня знаходиться в Голосіївському суді Києва. Корнієць визнає, що вона слухається повільно. "Чотири місяці сторона звинувачення ховає головного свідка – це Рак Валентин Борисович, - скаржиться Корнієць. – Один з видобувачів піску, які нібито давали нам хабар". При цьому додає, що Рак вже засуджений на п'ять років за шахрайство.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року заступника голови слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна і заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця затримали за підозрою у вимаганні хабара в особливо великих розмірах.

При обшуку у Корнійця, який був заступником прокурора Київщини у 2014-2015 роках, знайшли 35 пакетів із діамантами, через що його називають "діамантовим" прокурором.