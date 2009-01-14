Газпром заявляє, що Україна сьогодні знову відмовила у транзиті

ВАТ «Газпром» заявляє, що НАК "Нафтогаз України" сьогодні знову відмовила в транзиті російського газу до Європи.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому».

"Сьогодні о другій годині "Газпром" направив в об`єднане диспетчерське управління (ОДУ) "Нафтогазу України" чергову заявку на транзит 98,8 млн. кубометрів газу на добу з 10.00 через ГВС "Суджа". З них 13,9 млн. кубометрів призначені споживачам Молдови, 62,7 млн. кубометрів через ГВС "Орловка" у балканському напрямі і 22,2 млн. кубометрів через ГВС "Ужгород" споживачам Словаччини. У відповідь начальник зміни ОДУ Олександр СИДОРЕНКО відмовив у прийомі російського газу через ГВС "Суджа", сказано в повідомленні.

«Газпром» зазначає, що українська сторона вкотре умовою початку транзиту газу до Європи називає подачу газу через ГВС "Пісарєвка" і "Валуйки", призначені передусім для внутрішнього споживання України, а також відновлення запасів газу в транзитних магістральних газопроводах "Нафтогазу України" в об`ємі 140 млн. кубометрів.

“Відписки "Нафтогазу України", які вже стали систематичними, підтверджують, що Україна не здатна повернути несанкціоновано відібраний з системи російський газ і відновити транзит. З російської сторони на вході в ГТС України через ГВС "Суджа" крани відкриті, тиск робочий, "Газпром" готовий у будь-який момент забезпечити постачання газу для споживачів у Європі", сказано в повідомленні.