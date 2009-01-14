Київ витискає останні краплі з резерву мазуту?

Через неухвалений бюджет Київ не може розрахуватися за енергоносії, адже їхні постачальники вимагають 100% передоплати. Про це заявив один із лідерів Блоку Кличка у Київраді, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський. За його словами, на місяць роботи столичним ТЕЦ необхідно близько 100 000 тонн мазуту, а його ціна сягає 250 мільйонів гривень. Якщо столиця найближчим часом не придбає енергоносії, то на її мешканців очікує відключення тепла та світла.

«Персональна відповідальність за холодні і темні будинки лежатиме на Черновецькому, - вважає Дмитро Андрієвський. – Мер зволікає із ухваленням бюджету, намагаючись прикрити власні господарські прорахунки фінансовою кризою. Але фінансова криза не має жодного відношення ні до космічного масштабу боргу перед «Київенерго», ні до боргів за мазут за поточний місяць».

На думку Дмитра Андрієвського, сьогодні Київ витискає останні краплі з того резерву, який накопичувався роками. «Кияни мають знати, що дедалі частіші випадки відключення світла, тепла, інші побутові негаразди є лише передвісниками потенційного інфраструктурного колапсу. Його, в свою чергу, викличе непрофесійна господарська діяльність Черновецького, який, наприклад, у 2008 році отримав майже п`ятимільярдне недовиконання бюджету. Київ на межі банкрутства, з усіма відповідними наслідками», - додав політик.