В Америці вирішили, що в газовому конфлікті винна сама Європа

Відповідальність за газовий конфлікт лежить не так на Росії та Україні, як на Європейському Союзі.

Як повідомляє «Голос Америки», про це йдеться у статті «Вашингтон пост».

«ЄС досі не зміг створити єдину енергетичну політику для своїх членів і не досяг єдиної політики для всіх членів ЄС у відносинах з Росією», – сказано в статті. «І справді, «Газпром», який уже перестав вдавати, що він не є знаряддям російської закордонної політики, продовжує укладати угоди про постачання газу з різними окремими країнами», – пише «Вашингтон пост».

«Путін продовжує використовувати тактику «розділяй і володарюй» у відносинах з Європою, укладаючи пільгові угоди з Італією, купуючи політиків у Німеччині та перекриваючи газ Україні», – додає видання.

«Але замість того, щоб створити реально безпечну систему постачання газу, більшість європейських країн обмежується тимчасовими угодами. Замість того, щоб використовувати свою колективну потугу, вони поводяться, наче повністю залежні від «Газпрому», тоді як насправді все навпаки: росіянам так само потрібні гроші від продажу газу, як європейцям – їхній газ», – сказано в статті.

«Європейцям потрібно раз і назавжди вирішити цю проблему. Час для цього вже настав», – зазначає «Вашингтон пост».