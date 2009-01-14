Тимошенко заявляє, що регіонали покривають два банки

Фракція БЮТ ініціює ухвалення законопроекту про внесення змін у процедуру призначення і звільнення голови Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів. (Голову НБУ призначають і звільняють за поданням Президента – УНІАН).

«Ми ініціюємо цього тижня слухання цього питання (про політику Нацбанку щодо рефінансування банків і девальвації гривні – УНІАН) у Верховній Раді й ініціюватимемо зміни до закону про Національний банк, який дасть право відсторонити керівництво та віддати управління Раді Національного банку для того, щоб здійснювати всі необхідні кроки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр укотре наголосила, що політика Національного банку щодо рефінансування банків і девальвації національної валюти є неприпустимою.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що обговорювала питання відсторонення керівництва Нацбанку з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ вже нового, 2009-го, року.

«Я хотіла б, щоб це питання знову було перенесене в публічну площину, і щоб його було обговорено у Верховній Раді. Але, на жаль, враховуючи, що «Родовід-банк» і «Надра-банк», які на корупційній основі користуються грошима Національного банку, сьогодні мають належність до Партії регіонів, а Партія регіонів не хотіла, щоб питання щодо кредитно-грошової політики Нацбанку, а саме обмінного курсу, вартості кредитних ресурсів, слухалося в парламенті, тому що хочуть покривати своїх і не хочуть виносити це питання на загальне публічне обговорення», - сказала глава уряду.