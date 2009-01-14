Газова ТСК просить політиків прикусити язика

Тимчасова слідча комісії Верховної Ради України з питань розслідування функціонування газотранспортної системи України та забезпечення газом споживачів у 2008-2009 роках звернулася до всіх посадовців України з проханням утриматись від заяв, образ і звинувачень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала журналістам голова комісії, народний депутат України Інна БОГОСЛОВСЬКА (фракція Партії регіонів).

Вона зазначила, що на першому засіданні комісії сьогодні було прийнято рішення терміново запросити цього тижня на засідання комісії голову НАК «Нафтогаз України», міністра палива та енергетики, а також керівника «Укртрансгазу».

Як повідомила І.БОГОСЛОВСЬКА, комісія також звернеться з проханням до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо можливості зустрічі з ними наступного тижня.

І.БОГОСЛОВСЬКА зауважила, що комісія звернеться із запитом до всіх структур України, які задіяні до транспортування і постачання газу в Україну, щодо надання документів, інформації, звітів та стенограм переговорів.

За її словами, також комісія звернеться «до Російської Федерації, до «Газпрому» надати нам інформацію з російського боку, яка підтверджує або спростовує заяви, які лунали у двосторонніх відносинах між Україною і Росією».

І.БОГОСЛОВСЬКА додала, що також буде зроблено запит до Європейської комісії з проханням «надати нам інформацію щодо формування ціни на газ і його транзит».

За її словами, планується звернутися до виконавчої влади з проханням надати можливість представникам ТСК брати участь як спостерігачам у переговорах між Україною та Росією, «щоб уникнути можливості спекуляцій і надання суспільству недостовірної інформації».