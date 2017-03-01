У Молдові розповіли, як Чаус здався в руки поліції: прийшов з адвокатами і заявою про мотиви втечі

У поліції вважають, що він буде наполягати на політичних мотивах своєї втечі, повідомляє ТСН.

"З ним були адвокати України і Молдови. Він сам прийшов у поліцію, повідомив, що нелегально перетнув кордон і сказав, що хоче зробити заяву", - повідомили в поліції.

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За словами інспектора, суддя показав свій паспорт, поліція звірила його зовнішність з розміщеними в Мережі фотографіями, і сумнівів не залишилося – це саме Чаус. Суддя прийшов у поліцію близько 11-12 годин, там відразу відкрили кримінальну справу і вже в 13 Чауса затримали. У антикорупційну прокуратуру суддю передали о 15:20.

Чаус заявив, що його розшукують, що він покинув Україну з політичних мотивів. Багато не говорив. У поліції впевнені, що він буде просити не видавати його українській стороні.

"Думаю, що він розраховує на те, що його не екстрадують. Оскільки перейшов кордон нелегально, він міг ховатися, який йому сенс був приходити до нас. Думаю, що він буде наполягати на політичних мотивах", - припустив Дарій.

У поліції зазначили, що дзвонити мамі в Україну Чаус не виявив бажання.

"Я йому відразу запропонував зателефонувати родичам, але він відмовився, не захотів нікому дзвонити", - зазначив поліцейський.

Раніше голова Антикорупційної прокуратури Молдови Віорел Морарь підтвердив, що Чаус дійсно сам прийшов в прокуратуру Молдови. Це сталося напередодні, 28 лютого. У найближчі дні будуть обирати запобіжний захід, а процес екстрадиції може затягнутися на кілька місяців. В Україні Чауса заочно заарештували і призначили заставу в 3,7 млн грн. Його підозрюють в отриманні 150 тисяч доларів за позитивне рішення по кримінальній справі. Хабар він тримав у простій скляній банці.

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При цьому в НАБУ зазначили, що остаточне рішення щодо екстрадиції Чауса буде приймати суд Республіки Молдова.

Як повідомлялося, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса під час одержання неправомірної вигоди (хабарі) в сумі 150 тис. дол. (понад 3,7 млн грн) за винесення вироку на користь підсудних. 6 вересня Верховна Рада України дала згоду на затримання судді і притягнення його до кримінальної відповідальності. Однак Чаус, скориставшись суддівським правовим імунітетом, залишив територію України. З 12 вересня суддя оголошений в національний розшук, з 11 листопада – у міжнародний розшук.