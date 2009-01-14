Ющенко за "газовий саміт", але не в Москві

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає доцільною ідею проведення тристороннього саміту глав держав та урядів у форматі Україна - Росія - країни ЄС, що споживають імпортований російський газ.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Але, на переконання В.ЮЩЕНКА, оскільки Російська Федерація є країною - учасником газового конфлікту, вона не може проводити такого роду саміт на своїй території.

Президент вважає найбільш прийнятним місцем проведення такого роду саміту одну з європейських столиць, наприклад, Прагу як столицю країни, що головує в Євросоюзі, або Брюссель як місце, де розташована штаб-квартира Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ пропонує 17 січня провести в Москві саміт країн-споживачів і транзитерів російського газу.

Про це Д.МЕДВЕДЄВ повідомив сьогодні, 14 січня, під час зустрічі з прем`єр-міністрами Словаччини, Болгарії і Молдови.

Він вважає, що під час саміту можна було б розглянути низку питань: покласти край газовому конфлікту, сприяти ухваленню Україною необхідних технологічних рішень, а також розглянути питання про запобігання подібним конфліктам у майбутньому.