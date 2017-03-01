Кабмін схвалив відновлення угоди зі США про співробітництво у сфері науки і технологій

Відповідну постанову Кабмін прийняв сьогодні на засіданні, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства освіти і науки України.

Документ діятиме більше року – до 25 травня 2019 року.

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“Більше двох років нема жодного документу, який би слугував нормативно-правовим підгрунтям для двостороннього співробітництва у науково-технічній сфері між Україною та США. Щоб оперативно вирішити цю проблему, ми маємо поновити угоду від 4 грудня 2006 року”, - зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Відновлення угоди відбуватиметься у формі обміну нотами. Так, нота Державного департаменту США від 11 квітня 2016 року та нота української сторони у відповідь складатимуть Угоду між урядами України і США про відновлення раніше діючого документу, зазначили в Міносвіти.