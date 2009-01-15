Ющенко підтвердив єдність своєї позиції з Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та голова Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ у телефоній розмові обговорили доцільність проведення саміту глав держав-експортерів і споживачів з метою врегулювання конфлікту щодо постачання російського газу в Європу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це українським журналістам у Віслі повідомила прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА.

Вона зазначила, що під час розмови В.ЮЩЕНКО вкотре запевнив Ж.БАРРОЗУ у готовності України забезпечити безперешкодний транзит російського газу до Європи.

При цьому він знову зауважив, що причиною непоставок газу є його відсутність з російського боку у необхідних обсягах для забезпечення транзиту.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, В.ЮЩЕНКО і Ж.БАРРОЗУ обговорили доцільність проведення саміту глав держав, які є залученими до цього конфлікту.

Зокрема, сторони наголосили, що час та місце проведення такого саміту будуть визначені після подальших консультацій з лідерами інших європейських держав.

Також В.ЮЩЕНКО у розмові з Ж.БАРРОЗУ підтвердив єдність своєї позиції з позицією прем’єр-міністра України Юлією ТИМОШЕНКО у цьому конфлікті.