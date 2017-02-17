В Європарламенті спрогнозували, коли Україна отримає "безвіз"

Про це йдеться у листі євродепутатів, текст якого опублікований на сайті "Європейської правди".

Метою конференції було б оцінити прогрес, досягнутий Україною, а також те, як Європа та Сполучені Штати можуть дієвіше продовжувати її спільну підтримку.

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"Така зустріч доповнить відзначення надання, в травні або червні цього року, безвізового режиму поїздок громадян України до Шенгенської зони. Дуже важливо, щоб ми стояли твердо і разом на захисті України, Європи та Америки", - йдеться у листі.

Нагадаємо, після остаточного затвердження Європарламентом механізм ще має бути затверджений Радою ЄС, що очікується 27 лютого. Після цього можуть розпочатися міжінституційні переговори між Радою, Європарламентом та президентством щодо надання Україні безвізового режиму.

Раніше журналіст "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк заявляв, що процес візової лібералізації для України набуде чинності на початку червня 2017 року.