Литвин вважає, що в Україні імпічмент неможливий

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що реалізувати процедуру імпічменту в Україні «абсолютно неможливо».

Про це він сказав в ефірі російського радіо «Эхо Москвы».

«Технологічно можна будь-яку процедуру провести, але в нас немає такого поняття. У нас є закон, і є регламент. Отож якщо дотримуватися закону, а я маю на увазі, це Основний Закон, тобто Конституція України, то реалізувати процедуру імпічменту абсолютно неможливо. Навіть за тієї умови, що буде прийнятий закон про спеціальні і слідчі комісії, що Президент той закон підпише», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, навіть якщо ці всі правові вимоги будуть витримані, все одно не досить «ресурсочасу».

«Бо до середини року треба буде прийняти постанову Верховної Ради про встановлення дня проведення виборів президента України. А в нас до всього іншого, починають розгоратися тільки суперечки, дискусія навколо того, коли ж ці вибори проводити? З якого моменту обчислювати термін перебування Віктора ЮЩЕНКА на президентській посаді: коли відбувся 3-й тур виборів, чи з моменту прийняття присяги?», - зазначив В.ЛИТВИН.

Він вважає, що в цьому питанні необхідно провести відповідні консультації і з Конституційним Судом, і з Центральною виборчою комісією, і прийняти зважене рішення – коли проводити вибори Президента України.