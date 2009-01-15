У ЄЦ готові слухати навіть Фірташа, аби тільки пояснив газову схему
12:42, 15 січня 2009Політика
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Кріль підтримав ініціативу
Лідер “Єдиного Центру”, член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Ігор КРІЛЬ позитивно оцінює ініціативу одного з власників «РосУкрЕнерго» Дмитра ФІРТАША щодо виступу у парламенті з газових питань.
Як передає кореспондент УНІАН, про це І.КРІЛЬ заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.
«Ми повинні будь-яку людину, яка може принести ясність у нашу заплутану політику стосовно газової системи, заслухати», - сказав І.КРІЛЬ.
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