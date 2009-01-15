У ЄЦ готові слухати навіть Фірташа, аби тільки пояснив газову схему

Лідер “Єдиного Центру”, член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Ігор КРІЛЬ позитивно оцінює ініціативу одного з власників «РосУкрЕнерго» Дмитра ФІРТАША щодо виступу у парламенті з газових питань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.КРІЛЬ заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Ми повинні будь-яку людину, яка може принести ясність у нашу заплутану політику стосовно газової системи, заслухати», - сказав І.КРІЛЬ.