Ющенко пообіцяв Меркель, що приїде на газовий саміт в Європу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтвердив федеральному канцлеру ФРН Ангелі МЕРКЕЛЬ свою готовність взяти участь в енергетичному саміті за умови його проведення на європейській території.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА.

Вона повідомила, що сьогодні відбулася телефонна розмова В.ЮЩЕНКА з А.МЕРКЕЛЬ. Лідери двох країн обговорили питання проведення саміту за участю України, Росії та Європейського Союзу щодо врегулювання газового конфлікту.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, А.МЕРКЕЛЬ підтримала позицію щодо невідкладного проведення енергетичного саміту за участю лідерів України, РФ та країн ЄС.