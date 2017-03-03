Сенат штату Орегон схвалив резолюцію про День пам'яті жертв Голодомору в Україні

09:44, 03 березня 2017
Політика
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Сенат американського штату Орегон прийняв резолюцію про День пам'яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років.

В Орегоні схвалили резолюцію про День пам'яті жертв Голодомору / Фото УНИАН

Відповідне рішення було прийнято одноголосно, повідомляє посольство України в Америці на своїй сторінці у Facebook.

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"Підготовка проекту зазначеної резолюції була ініційована українською громадою Орегону, а саме Українсько-Американською культурною асоціацією. Головними авторами резолюції є сенатори законодавчого органу штату Орегон від Демократичної партії Лорі Моннес Андерсон та від Республіканської партії Джефф Круз", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Україні і світі в останню суботу листопада вшановують пам'ять жертв Голодомору 1932-193 років.

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Теги: #Голодомор#орегон