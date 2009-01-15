Фізик з Секретаріату Президента розказав про загрозу сегрегації газу

Задум Росії знищити українську газотранспортну систему не вдався, заявив заступник глави Секретаріату Президента, Уповноважений Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ на брифінгу для преси.

Він зауважив, що як фізик з науковим ступенем може сказати, що у зв’язку з відключенням газу цілком реально могли відбуватись процеси сегрегації газу в українській ГТС. «Саме, мабуть, через це російська сторона так активно намагається розбалансувати українську ГТС і фактично її знищити», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Водночас він наголосив, що українським фахівцям вдалось зробити все для того, аби українська ГТС, працюючи в автономному режимі, функціонувала і не виникали закупорки труб і відповідних агрегатів, які забезпечують транзит газу.

«Задум, якщо він такий був, а так думати є всі підстави, то задум знищити українську газотранспортну систему не вдався», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.