Ющенко написав Тимошенко, коли можна буде дати газ до Європи

Уряд має невідкладно вжити усіх необхідних організаційних і технічних заходів для забезпечення транзиту російського газу і передачі його європейським споживачам на західному кордоні нашої держави – у разі відновлення Росією поставок через територію України в обсягах близько 320 млн. кубометрів щоденно і забезпечення відповідних обсягів технологічного газу (близько 8% від загального обсягу).

На цьому наголосив у своєму листі до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Президент України Віктор ЮЩЕНКО, повідомляє його прес-служба.

«Зокрема, прошу невідкладно надати гарантії російській і європейській сторонам щодо безперешкодного транзиту газу за вищезазначених умов та доручити НАК «Нафтогаз» виконати усі необхідні процедури з метою укладення з ВАТ «Газпром» відповідної Технічної угоди», – йдеться у листі.

Глава держави відзначив також, що остаточні фінансові розрахунки мають бути здійснені після підписання контрактів стосовно транзиту російського природного газу в 2009 році.