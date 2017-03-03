НАБУ розслідує вже 34 справи за сумнівними е-деклараціями, серед "новачків" - нардеп та заступник міністра

Як повідомили у прес-службі НАБУ, два кримінальні провадження відкрито за фактами декларування недостовірної інформації (ст.366-1 Кримінального кодексу України) заступником одного з міністрів та військовослужбовцем вищого офіцерського складу Збройних сил України.

Ще два провадження розпочато за фактами незаконного збагачення народним депутатом (ч.3 ст. 368-2 КК України) та службовою особою Державної фіскальної служби України (ч.2 ст. 368-2 КК України).

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«Таким чином, загальна кількість розслідувань, які здійснюють детективи Бюро за фактами, наведеними в е-деклараціях, складає 34», - йдеться у повідомленні.

У НАБУ уточнили, що 15 розслідувань стосуються суддів (щодо одного судді відкрито 2 провадження), 8 – народних депутатів України, 2 – голів райдержадміністрацій, 2 — керівників органів виконавчої влади, по одній – посадової особи органів юстиції, заступника голови обласної ради, правоохоронних органів та прокуратури, ДФС, військовослужбовця вищого офіцерського складу ЗСУ.

Як нагадали у відомстві, перші кримінальні провадження за результатами аналізу даних у е-деклараціях детективи Бюро внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 листопада 2016 року.