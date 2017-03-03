Порошенко зізнався, що не прагнув стати президентом (відео)
Президент України Петро Порошенко заявив, що посада голави держави для нього не була метою, оскільки він просто прагнув зробити Україну кращою.
Про це він сказав, відповідаючи на запитання школяра з Харкова, чи зможе він стати президентом, якщо буде добре вчитися.
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«Я не впевнений, що ти повинен поставити перед собою мету обов'язково стати президентом. Можу тобі сказати абсолютно відверто, що у мене такої мети не було. Я збирався зробити все, що від мене залежить, для того, щоб зробити Україну кращою. Я будував заводи, будував фабрики, створював робочі місця, створював досить великі бюджетні надходження, намагався реформувати країну в парламенті. Коли треба було захищати її, я ані секунди не вагаючись, пішов захищати її, не думаючи про те, що це принесе мені», – відповів Порошенко.
За його словами, перш за все він думав, чим він може бути корисним цій країні.
Нагадаємо, сьогодні президент Петро Порошенко прибув у Харківську область з робочим візитом.