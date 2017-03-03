Порошенко зізнався, що не прагнув стати президентом (відео)

Про це він сказав, відповідаючи на запитання школяра з Харкова, чи зможе він стати президентом, якщо буде добре вчитися.

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«Я не впевнений, що ти повинен поставити перед собою мету обов'язково стати президентом. Можу тобі сказати абсолютно відверто, що у мене такої мети не було. Я збирався зробити все, що від мене залежить, для того, щоб зробити Україну кращою. Я будував заводи, будував фабрики, створював робочі місця, створював досить великі бюджетні надходження, намагався реформувати країну в парламенті. Коли треба було захищати її, я ані секунди не вагаючись, пішов захищати її, не думаючи про те, що це принесе мені», – відповів Порошенко.

За його словами, перш за все він думав, чим він може бути корисним цій країні.

Нагадаємо, сьогодні президент Петро Порошенко прибув у Харківську область з робочим візитом.