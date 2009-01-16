Росію насторожив «поспіх України»

Міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ заявляє, що Росію насторожує поспіх України у вирішенні низки двосторонніх питань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві за підсумками діяльності міністерства минулого року.

“Не буду приховувати, ці відносини переживають непростий період, нагромаджуються у нас проблеми, яких могло б і не бути, нагромаджуються, до певної міри, штучно, не з нашого бажання», - сказав С.ЛАВРОВ.

«Не зрозуміла спроба квапити якісь події, які пов`язані з періодом, коли повноваження нинішнього уряду та нинішньої влади закінчуються. Ось ці форсовані кроки, передусім в інформаційному просторі, нас насторожують», - наголосив С.ЛАВРОВ.

Він зазначив, що російська сторона не раз звертала увагу української сторони на своє занепокоєння з цього питання.

С.ЛАВРОВ нагадав, що дві країни мають хороший порядок денний двосторонніх відносин. Зокрема, існує міждержавна комісія, яку очолюють два Президенти.

За словами міністра, цей механізм дає змогу розглядати питання в економічній, гуманітарній сфері та сфері безпеки.

«Якщо ми зосередимося на розвитку відносин, то для цього є всі можливості», - наголосив С.ЛАВРОВ. Зокрема, він зазначив, що є можливість для закінчення переговорів з розмежування кордону в Чорному й Азовському морях, їх спільне використання Керченської протоки.

На його думку, всі складні питання можна вирішити, якщо сторони виходитимуть з того, що наші народи є братськими та потрібно використовувати потенціал двох країн для розвитку їх економік і поліпшення життя населення.

«Якщо на це буде спрямовано наші відносини, зусилля з обох боків, то я бачу дуже гарні перспективи у відносинах між нашими незалежними країнами. Якщо ж є бажання практично будь-яке питання внутрішнього життя України та української зовнішньої політики вибудовувати так, щоб воно створювало проблеми для Росії, то дуже важко розраховувати на конструктивізм у таких умовах», - сказав С.ЛАВРОВ.