Насіров: Свої права відстоюватиму в законний спосіб

Про це він заявив в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Зловживань якраз і не було, тому я буду доводити свою правоту. Все проходило згідно із законодавством, з Податковим кодексом, постановами уряду, наказами. Процес надання розстрочок - стандартний і поширений процес. Ми даємо сотні, якщо не тисячі розстрочок. Тут було те ж саме. Частина майна знаходиться в податковій заставі. Крім того, йдуть стягнення. Частина сум вже стягнуті, по частині розстрочок вже повністю закриті податкові зобов'язання», - заявив він.

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Як зазначив Насіров, свої права він має намір відстоювати у законний спосіб в суді.

«Я готовий перебувати під цілодобовим наглядом, з цим немає ніяких проблем», - заявив він.

Відповідаючи на питання журналіста про те, чому детективи НАБУ не пред'явили йому підозру тоді, коли він ходив до них на допити, Насіров зазначив, що останній раз був у Національному антикорупційному бюро в понеділок, 27 лютого.

«Вони могли зробити виклик коли завгодно - середа, четвер, п'ятниця, і я б прийшов. Це велике питання до самого НАБУ - чого вони хотіли домогтися такими популістськими діями, фактично, викрадаючи мене з лікарні? Я до них звертався, говорив, що мені треба пару днів щоб «стати на ноги» і я готовий буду брати участь у всіх слідчих діях або засіданнях судів», - підкреслив він.

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Також Насіров заявив, що підозру йому було вручено тоді, коли він перебував під дією снодійних препаратів, тому навіть не бачив її.

«Останнє, що можна робити - це симулювати свій стан здоров'я. Текст підозри я не бачив і не читав», - заявив він.

Як повідомлялося, відсторонений від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що не імітує хвороби, залишати межі України не збирається, а також готовий звернутися до суду, щоб довести безпідставність висунутих проти нього звинувачень.