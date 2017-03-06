Насіров вже ходить та навіть зайняв крісло судді - журналіст (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналіст Ельвіна Сейтбуллаєва.

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"Насір вже встав, ходить по залу та навіть зайняв крісло судді. Три доби він ліжав на ношах, мабуть, дуже втомився", - написала вона.

У свою чергу кореспондент ТСН Алла Хоцянівська повідомила, що судове слухання щодо відводу судді має розпочатися о 10:30. Насіров уже присутній у залі в помаранчевому светрі.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва продовжує розгляд справи відстороненого від виконання повноважень голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова.