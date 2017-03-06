Вищий адмінсуд відмовив у поновленні на посаді скандальної екс-судді Царевич

14:20, 06 березня 2017
Політика
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Вищий адміністративний суд відмовив у поновленні на посаді екс-судді Печерського районного суду Києва Оксані Царевич, яка переслідувала активістів Майдану.

Вищий адміністративний суд відмовив у поновленні на посаді екс-судді Царевич / Фото УНІАН

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар Вищої ради правосуддя Оксана Лисенко.

«Вищий адміністративний суд України сьогодні відмовив у задоволенні позову О.Царевич», - написала вона.

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Як повідомляв УНІАН, Вища рада юстиції, розглянувши дисциплінарну справу, зазначила, що дії судді Царевич при розгляді десяти справ щодо водіїв-учасників акцій протестів в період з листопада 2013 року носять упереджений характер.

15 вересня 2016 року Вища рада юстиції рекомендувала президенту України звільнити Царевич з посади судді.

29 вересня президент звільнив Царевич за порушення присяги. Царевич оскаржувала указ президента про своє звільнення з посади у Вищому адміністративному суді.

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Теги: #суд#Царевич