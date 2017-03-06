Визнання відповідальності Росії за злочини в Україні є лише питанням часу – Климпуш-Цинцадзе

Про це Климпуш-Цинцадзе написала у своєму мікроблозі у Twitter.

«Слухання справи «Україна проти Росії» в Міжнародному суді ООН сьогодні. Російські злочини в Україні настільки очевидні, що визнання відповідальності за них є лише питанням часу», - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 березня, завершився перший день слухань в Міжнародному суді ООН справи "Україна проти Росії", в рамках яких першочерговим питанням розглядався запит Києва на запровадження тимчасових заходів для Росії, що повинні захистити права українських громадян на звичайне життя.

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Завтра, 7 березня, свої аргументи у суді представить Росія. Після чого сторонам дається ще два дні, щоб пояснити свої позиції. Результатом цих слухань має бути ухвала суду - задовольнити чи ні запит України на запровадження тимчасових заходів. Рішення буде остаточним і обов'язковим для виконання всіма сторонами.

***Україна подала позов до Міжнародного суду ООН 16 січня 2017 р. з метою притягнення РФ до відповідальності за підтримку тероризму на Донбасі та дискримінацію етнічних українців та кримських татар в окупованому Криму.