Перший день в Гаазі: Україна обґрунтувала в суді ООН необхідність введення запобіжних заходів проти Росії

Запит розглядається в рамках справи "Україна проти Росії" як невідкладне питання, передає власний кореспондент УНІАН.

Під час слухань позицію України заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, яка закликала суд "у світлі неминучих загроз, перед якими стоять українці, віддати наказ щодо тимчасових заходів".

Читайте такожРосія використовує тактику тероризму та пропаганди в Україні – Зеркаль у суді ООН

В суді також був зачитаний перелік тимчасових заходів, яких вимагає Україна. Всі вони стосуються дій Росії і спрямовані на те, щоб запобігти подальшій терористичній активності проти українських громадян на сході України та подальшій расовій дискримінації в окупованому Криму.

Також від української сторони виступили представники, які детально обґрунтували справедливість та необхідність таких заходів.

У вівторок свої аргументи представить Росія, після чого сторонам дається ще два дні, щоб пояснити свої позиції. Результатом цих слухань має бути ухвала суду - задовольнити чи ні запит України на запровадження тимчасових заходів. Рішення буде остаточним і обов'язковим для виконання всіма сторонами.