ЄС наступного тижня продовжить санкції через загрозу Росією територіальної цілісності України - ЗМІ
13:11, 07 березня 2017Політика
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Євросоюз на наступному тижні продовжить санкції за загрозу територіальній цілісності України.
ЄС на наступному тижні продовжить санкції проти 150 осіб / shutterstock.com
Про це написав у Twitter брюссельський журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
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"Європейський Союз на наступному тижні продовжить санкції проти 150 чоловік та 37 організацій з України та Росії, які загрожують територіальній цілісності України", - написав Йозвяк.
Нагадаємо, 3 березня Рада Європейського Союзу затвердила рішення продовжити ще на один рік санкції у вигляді заморожування активів в відношенні екс-президента України Віктора Януковича і його соратників.
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