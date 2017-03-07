ЄС наступного тижня продовжить санкції через загрозу Росією територіальної цілісності України - ЗМІ

Про це написав у Twitter брюссельський журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Читайте такожЄС оприлюднив рішення щодо санкцій проти "Януковича і Ко": Іванющенко виключили зі списку

"Європейський Союз на наступному тижні продовжить санкції проти 150 чоловік та 37 організацій з України та Росії, які загрожують територіальній цілісності України", - написав Йозвяк.

Нагадаємо, 3 березня Рада Європейського Союзу затвердила рішення продовжити ще на один рік санкції у вигляді заморожування активів в відношенні екс-президента України Віктора Януковича і його соратників.