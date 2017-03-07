Адвокати Насірова стверджують, що у нього немає грошей на заставу (відео)

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Сьогодні вночі суд вирішив залишити відстороненого керівника фіскальної служби під вартою із можливістю вийти під заставу.

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Захисники Насірова також сподіваються перевести клієнта з СІЗО до Феофанії. Вони мотивують це тим, що з лікарні його досі не виписали, і Насіров є пацієнтом стаціонару.

Як повідомляв УНІАН, САП подасть апеляцію і вимагатиме для Насірова 2 мільярди застави.

У САП нагадали, що судом 7 березня було частково задоволено клопотання прокурорів щодо обрання запобіжного заходу Насірову. Так, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 млн грн, хоча прокурори просили встановити грошову заставу у розмірі 2 млрд грн.