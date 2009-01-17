Сьогодні у Москві відбудеться саміт країн-споживачів російського газу

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ скликає в Москві саміт країн-споживачів російського газу.

Головне завдання цієї екстреної зустрічі - вирішити проблему транзиту газу через територію України до Європи, передає ІТАР-ТАСС.

Ідею провести такий саміт Д.МЕДВЕДЄВ озвучив у середу, 14 січня. "Я бачу сенс цього саміту не лише в розв`язанні поточної газової кризи, а й у тому, щоб запобігти подібним кризам у майбутньому", - сказав Президент РФ.

У Кремль запрошені керівники держав Європи та інших країн, що купують російський газ. Зокрема, вже відомо, що в саміті візьмуть участь єврокомісар з енергетики Андріс ПІБАЛГС, міністр енергетики головуючої в ЄС Чехії Мартін РІМАН, прем`єр-міністр Молдови Зінаїда ГРЕЧАНА. Повний список учасників зустрічі поки що не розголошується. Росія розраховує, що "на суботній саміт до Москви прибудуть ті, хто зацікавлений у врегулюванні проблеми" забезпечення транзиту російського газу до Європи, заявив напередодні глава МЗС РФ Сергій ЛАВРОВ.

Українська сторона, яка також одержала запрошення, участі у форумі не підтверджує. Сьогодні прем`єр Юлія ТИМОШЕНКО приїде до Москви на зустріч з главою російського Кабінету міністрів Володимиром ПУТІНИМ.

Д.МЕДВЕДЄВ прийматиме європейських чиновників у Кремлі. Відкриття саміту заплановане на другу половину дня. Згідно з протоколом, перші хвилини переговорів висвітлюватимуть журналісти. Основне ж обговорення пройде в закритому для преси режимі. Утім, як обіцяють у Кремлі, за підсумками саміту його учасники проведуть прес-конференцію.