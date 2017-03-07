В Одеській області створять полігон для випробування ракетної військової техніки

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Одеської обласної державної адміністрації з посиланням на результати сьогоднішньої наради голови ОДА Максима Степанова з представниками відповідних відомств і підрозділів.

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«Голова Одеської ОДА провів нараду з розгляду питання про розміщення державного полігону з випробування озброєння та військової техніки в районі населеного пункту Тузли Татарбунарського району. Нарада проходила без преси у зв'язку з тим, що питання, які розглядалися, є військовою таємницею», - йдеться в повідомленні.

За словами Степанова, сторонам вдалося дійти компромісу – знайдено механізм, який влаштував усіх.

«Ми розуміємо, що у важкі часи, які переживає наша країна, нам усім потрібна боєздатна армія. Тому полігон, на якому будуть проходити випробування української ракетної техніки, зараз для нас є необхідністю. Раніше ці випробування проходили в Криму, але зараз, коли півострів окупований, є умови для того, щоб наша армія проводила їх тут, в Одеській області», - сказав голова ОДА.

Відзначається, що в Татарбунарському районі розташований заповідник національного значення «Тузлівські лимани».

«Також нам важливо зберегти унікальні землі Одеській області, такі як «Тузлівські лимани». Жодного полігону в заповіднику не буде і не може бути. Полігон буде розташований в іншому місці, в Татарбунарському районі, там, де він не загрожуватиме екології регіону», - запевнив Степанов.

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Він також наголосив, що з жителями населених пунктів, які проживають поблизу військового полігону, де проходитимуть випробування, проведуть роз'яснювальну роботу.

Довідка УНІАН. «Тузлівські лимани» - національний природний парк, розташований на території Татарбунарського району Одеської області. Створений 1 січня 2010 року. Площа - 27 865 га. Загальна площа водних дзеркал водойм - 206 кв. км. Система озер, розташованих у парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, відповідно до Рамсарської конвенції, з особливим охоронним режимом.