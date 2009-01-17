Питання про транзит газу може бути вирішене вже сьогодні

Питання транзиту російського газу може бути вирішене сьогодні.

Про це сказав журналістам у Москві прес-аташе посольства України в Росії Олег ВОЛОШИН, передає РІА «Новости».

Зокрема, за його словами, "питання з транзитом може бути вирішене буквально сьогодні".

При цьому дипломат зазначив, що подальша доля відносин Росії і України залежатиме і від рішення питання постачань російського газу українським споживачам.

"Стабільна співпраця Росії і України в газовій сфері неможлива без вирішення питання, зокрема постачань газу в Україну", - сказав він.

О.ВОЛОШИН додав, що це не означає, що Україна "поки не одержить газ з Росії, блокуватиме транзит".