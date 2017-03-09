Засідання Україна-НАТО: В Альянсі знають, хто на кого напав і називають винною Росію

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко в коментарі телеканалу "112 Україна" .

"Хочу сказати, що була чітка позиція щодо підтримки України з боку НАТО, як організації, і всіх 28 членів. Вони знають, хто на кого напав, розуміють хто винен, і називають винною Росію", - заявив Пристайко.

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За словами Пристайка, сьогодні на засіданні Комісії НАТО були присутні генсек Альянсу Йенс Столтенберг і посли усіх країн-учасниць.

"Спочатку у мене була зустріч з генсеком і потім з усіма 28 членами НАТО. Є інтерес до того, що відбувається у нас на сході, чому відбувається погіршення ситуації і яким шляхом іде Україна, щоб вийти з цієї ситуації. Цікавилися питаннями реформ, як Україна буде боротися з корупцією, як знайде своє місце серед країн ЄС. Послів також цікавить, чи український народ підтримує політику уряду, відображає Мінський процес волю народу", - заявив заступник міністра.

За результатами засідання комісії, вдалося досягти домовленості, що в цьому році може відбудуться засідання НАТО щодо ситуації в Україні.

"З приводу високих контактів, в цьому році у нас будуть хороші новини про збільшення контактів і візитів. Думаю, в цьому році вдасться провести засідання на рівні не менш міністрів закордонних справ і це вже питання місяців", - заявив Пристайко.