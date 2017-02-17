НАТО та Росія зберігають розбіжності щодо України - Столтенберг

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за результатами його зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, яка відбулася на полях 53-ї Міжнародної конференції з питань безпеки у Мюнхені.

"Є дуже відома позиція як НАТО, так і Росії, але корисно мати діалог з питань, де у нас є різні погляди, зокрема, щодо України, поінформувати та обмінятися думками", - сказав Столтенберг.

Він зауважив, що під час зустрічі з Лавровим сторони обговорили широке коло питань. "Ми, звичайно, обговорили Україну. Є дуже відомі розбіжності між НАТО та Росією. Я підкреслив важливість повного виконання Мінських домовленостей, що НАТО підтримує суверенітет, територіальну цілісність України. Я також підкреслив важливість повного доступу спостерігачів СММ ОБСЄ на сході України", - поінформував Столтенберг.

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Він наголосив, що до незаконної анексії Криму Альянс розвивав з Росією стратегічне партнерство, зокрема, "планували разом знищити хімічну зброю в Сирії, працювали разом в різних сферах". "Після анексії відносини між НАТО та Росією погіршилися і не оздоровилися з цього часу: ми бачимо більш непередбачуваний, більш небезпечний світ, і ми бачимо напруження. Це викликає занепокоєння у всіх союзників. Саме тому ми продовжуємо працювати для політичного діалогу, щоб знизити ескалацію, знизити напруження. Саме тому ми намагаємося покращити відносини з Росією, і саме тому НАТО реагує посиленням нашої колективної оборони, щоб гарантувати, що НАТО готова і підготовлена реагувати на більш вимогливе безпекове середовище", - пояснив Столтенберг.

За його словами, сторони обговорили питання прозорості та передбачуваності. "Є необхідність збільшити передбачуваність та прозорість по відношенню до навчань та військової активності", - наголосив генсек.

Як відомо, раніше Столтенберг заявив, що виступає за діалог з Росією, і НАТО шукає цей діалог та конструктивніших відносин з Росією.