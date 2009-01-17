Тимошенко розмовляє з Путіним тет-а-тет

У Москві в будівлі уряду Росії відбувається зустріч прем`єр-міністрів України та Росії Юлії ТИМОШЕНКО і Володимира ПУТІНА у форматі тет-а-тет.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар українського прем`єра Марина СОРОКА.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні після проведення в Кремлі «газового» саміту Ю.ТИМОШЕНКО і В.ПУТІН вирушили до будівлі уряду для проведення зустрічі, яка не відбулася вдень перед самітом.