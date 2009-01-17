Тимошенко досі сидить на переговорах з Путіним

У Білому домі тривають переговори по газу прем`єрів РФ і України Володимира Путіна і Юлії Тимошенко, повідомив прес-секретар голови уряду Росії Дмитро Песков, пишуть РИА новости.

Росія і Україна з кінця грудня 2008 року не можуть домовитися про умови постачань газу до України і його транзиту до країн Європи, яка купує у "Газпрому" більше чверті газу, що використовує. РФ звинувачує Україну в крадіжці російського газу, Київ відкидає ці звинувачення.

Сьомого січня Росія повністю припинила постачання газу через Україну, внаслідок чого багато європейських країн, перш за все в Східній Європі, зіткнулися з труднощами в забезпеченні побутових і промислових споживачів газом і вимушені відключати будинки від опалювання і зупиняти виробництва.