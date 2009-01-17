Медведєв зрадів: Україна готова передплатити частину газу
21:22, 17 січня 2009Політика
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Каже, партнери висловили намір...
Україна висловила готовність здійснити передоплату за ряд позицій щодо газу, повідомив Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ.
Як повідомляє РІА “Новости” , на прес-конференції за підсумками газової конференції в Москві він сказав: "Наші українські партнери висловили намір здійснити передоплату за ряд позицій. Що ж, це добре, ми це вітаємо. Треба буде встановити певні нюанси, конкретні позиції обговорити".
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