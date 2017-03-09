Суд ООН в Гаазі може винести тимчасове рішення щодо Росії до 5 квітня – дипломат

Про це повідомив президент Української асоціації зовнішньої політики Володимир Хандогій в ефірі "112 Україна".

«Я думаю, що це правильний курс, і нам треба пройти цей шлях. Що стосується позиції Росії, то її позиція - все заперечувати, спростовувати і ні на що не погоджуватися», - сказав він.

«Сам суд може тривати дуже довго, роки. А до винесення фінального рішення, ми були б зацікавлені в тому, щоб суд виніс тимчасове рішення і примусив би Росію припинити дії, які вона робить. Ми очікуємо таке рішення десь до 5 квітня», - зазначив Хандогій.

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За його словами, «на цьому етапі аргументація була досить солідна».

«Це не означає, що це вичерпна аргументація. Я думаю, що в процесі розгляду цього питання наша доказова база буде поповнюватися», - додав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Міністерство закордонних справ України подало позов з приводу порушення Росією Конвенції ООН з протидії фінансуванню тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації в Міжнародний суд ООН в Гаазі.

Україна вимагає від РФ припинення фінансування незаконних збройних формувань на Донбасі і відновити діяльність Меджлісу в окупованому Криму.