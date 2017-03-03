У Конгрес США внесли законопроект про надання Україні летальної зброї
Комітет з асигнувань палати представників Конгресу США підготував законопроект, який передбачає надання Україні 150 млн дол. на військові потреби.
Згідно з текстом документа, пропонується передати кошти до 30 вересня 2017 року, передає 112 Україна.
Дане питання включене в комплексний законопроект про військові витрати. Цілі, на які спрямують ці гроші, включають в себе навчання українських військових, придбання обмундирування, а також летальної оборонної зброї.
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Крім того, конгресмени готові направити кошти на різного роду підтримку, в тому числі армії і національних сил безпеки України.
У проекті закону сказано, що "ніякі кошти з цих фондів не можуть використовуватися для постачання систем ПЗРК". За виконання законопроекту буде відповідати Пентагон спільно з Держдепартаментом.