Посол України в ООН пояснив, чому США не пішли на "велику угоду" з Росією

Одна справа – передвиборна риторика, а інша – реальні справи, розповів в інтерв'ю "Апострофу" посол України в ООН Володимир Єльченко.

"І коли нові американські чиновники, які почали займатися російським питанням, прочитали в тих носіях інформації, які вони до цього не бачили, й побачили поведінку Росії раніше і зараз, у багатьох з них, думаю, думка дуже сильно змінилася", - зазначив він, відповідаючи на питання, чи виправдалися надії російської сторони щодо "великої угоди" між США та РФ.

За словами Єльченка, весь світ зацікавлений у тому, щоб США і Росія встановили нормальні відносини. Можливо, це допомогло б у врегулюванні ситуації навколо російської агресії проти України.

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"Але, на жаль, ніхто краще за українців не розуміє, що таке Російська Федерація. І підстав сподіватися на те, що ось раптом, за день чи за місяць зміниться вся їхня психологія й вони стануть іншими, не доводиться", - заявив посол України в ООН.

Тому, продовжив Єльченко, усвідомлення реальної ситуації дуже швидко спонукає американських політиків дати адекватну оцінку ролі Росії у світі.

"Я не кажу, що мені хочеться, і для мене абсолютно не є позитивом, щоб США та Росія були ворогами, тому що від цього постраждають й інші. Але, на жаль, доводиться констатувати, що на сьогодні підстав встановити довірчі, нормальні відносини між США й Росією дуже небагато", - впевнений політик.

Раніше про ймовірне укладання такої "великої угоди" повідомляло видання The Washington Post. Йшлося про те, що через своє безмежне захоплення "сильною рукою" й байдужість до вторгнення Росії на територію сусідів і в Сирії президент Дональд Трамп, схоже, готовий дозволити Москві домагатися своїх експансіоністських цілей, принаймні до певної міри.